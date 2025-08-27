Victoria Federica rompe con su novio e Irene Urdangarin con Juan Urquijo, cuñado de Almeida

Según la revista 'Hola', Victoria Federica e Irene Urdangarin han roto con sus novios. "Tras ver algunas imágenes en las que Victoria Federica confirmaba su relación con Borja Moreno, como su visita a la plaza de toros de las Ventas, al parecer, se dieron un tiempo en verano", explica Tatiana Arús.

Además, la colaboradora de Aruser@s detalla que la sobrina del rey Felipe se fue a Marbella junto a amigos, como los influencers Tomás de Páramo y María García de Jaime.

Por su parte, Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, ha roto con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo, pareja, a su vez, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Parece ser que no han podido superar su crisis", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que Irene retomará sus clases en Oxford.