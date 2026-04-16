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Martín Casillas se sincera en un podcast sobre ser hijo de Iker Casillas: "Quiero hacer mi propia carrera"

El hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero reflexiona en una charla sobre la presión de su apellido en el fútbol: "Soy portero, pero quiero hacer mi propia carrera y no quiero que me comparen".

Martín Casillas habla en un podcast sobre ser hijo de Iker Casillas: "Quiero hacer mi propia carrera"

Martín Casillas, hijo de Sara Carbonero e Iker Casillas, ha compartido una charla con el periodista José Ramón de la Morena en su podcast, donde habla sobre cómo es ser hijo de una leyenda del fútbol en este país, siendo además portero, como su hermano pequeño, de dos años menos, que también juega en la misma posición.

"Soy su hijo, pero quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen", ha asegurado el joven en el vídeo.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús advierte: "Ojalá le dejen hacer su carrera, porque pasa con muchos futbolistas que, si no tienes apellido, te dicen 'eres el nuevo Ramos' cuando a lo mejor tienes 17 años, y eso termina pasando factura".

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