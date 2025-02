Lista de ganadores de los Premios BAFTA de 2025, con 'Emilia Pérez' pero sin Karla Sofía Gascón

'Emilia Pérez' llegó a los premios BAFTA, a pocas semanas de los Oscar, con un total de 11 nominaciones, sólo superada por 'Cónclave', pero se va de la gala de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con dos estatuillas, una a Mejor Película de Habla No Inglesa y el premio a mejor actriz de reparto, que se lo llevó Zoe Saldaña. Sin necesidad de que la polémica haya mediado en el resultado, la española Karla Sofía Gascón no sólo no acudió a la gala, sino que tampoco se llevó el premio al que estaba nominada: fue Mikey Madison, de 'Anora', la ganadora del BAFTA a mejor actriz protagonista.

'Cónclave' y 'The Brutalist', los otros dos filmes que llegaban con mayor número de nominaciones, se repartieron el primer puesto, con cuatro máscaras cada una, si bien fue 'Cónclave' la que se consagró como mejor película en esta 78.ª edición de los 'Oscar' británicos. El director de 'Cónclave', el alemán Edward Berger, repitió en el escenario del teatro, dos años después de alzarse con la máscara gracias a 'Sin novedad en el frente', que se llevó al premio a Mejor Película en 2023. En la siguiente lista puedes consultar todos los ganadores de los premios BAFTA de 2025:

Mejor película: 'Cónclave'

Mejor director: 'The Brutalist'

Mejor guion adaptado: 'Cónclave'

Mejor casting: 'Anora'

Mejor actor principal: Adrien Brody, por 'The Brutalist'

Mejor actriz principal: Mikey Madison, por 'Anora'

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, por 'A real pain'

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, de 'Emilia Perez'

Mejor fotografía: 'The Brutalist'

Mejor montaje: 'Cónclave'

Mejor película de habla no inglesa: 'Emilia Pérez'

Mejor guion original: 'A real pain'

Mejor película de animación: 'Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas'

Mejor corto británico de animación: 'Wander to wonder'

Mejor cortometraje británico: 'Rock, paper, scissors'

Mejor película infantil y familiar: 'Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas'

Mejor documental: 'Super/Man: the Christopher Reeve Story'

Mejor diseño de vestuario: 'Wicked'

Mejor maquillaje y peluquería: 'La sustancia'

Mejor música original: ' The Brutalist'

Mejor diseño de producción: 'Wicked'

Mejor sonido: 'Dune: parte 2'

Mejores efectos visuales especiales: 'Dune: Parte 2'

Mejor película británica: 'Cónclave'

Mejor director, guionista o productor británico novel: 'Kneecap'

Estrella emergente: David Jonsson

BAFTA Honorífico: Warwick Davis

Contribución británica destacada al cine: 'MediCinema'

Hasta cierto punto fue sorprendente la victoria de Madison en la categoría de Mejor Actriz Protagonista ('Anora'), al colocarse por delante de la gran favorita, Demi Moore, por su papel en 'La sustancia', pero también a la española Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), envuelta en la polémica. La película protagonizada por Gascón tenía en los BAFTA una gran prueba de fuego de cara a los próximos Premios Oscar para demostrar la robustez de su candidatura, tocada por los polémicos tuits, pero se hizo con dos de las máscaras: la de mejor película de habla no inglesa y la de mejor actriz de reparto para la estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña.

Karla Sofía Gascón, sin premio pero con acercamiento del director

Durante su discurso, Audiard tuvo un pequeño acercamiento con la española, después de haber cargado contra la actriz al darse a conocer sus polémicos tuits. "Es como si pensara que las palabras no duelen", señaló el director de la película en una entrevista, en la que hizo referencia al "daño" que estaba haciendo a los demás, "al equipo y a todas las personas que han trabajado tan increíblemente duro en esta película". Ahora, en la gala de los BAFTA, ha celebrado mencionando a sus "queridas" Zoe Saldaña y Selena Gómez, ambas presentes en la ceremonia: "Pero también a mi querida Karla Sofía, a la que abrazo", dijo Audiard, enviando un beso al aire.

Tampoco Saldaña, al recoger su premio a mejor actriz de reparto, se olvidó de la española, a la que mencionó en primer lugar en su discurso de agradecimiento por su interpretación en 'Emilia Pérez'.