Iñaki López, sobre Karla Sofía Gascón y el Oscar: "Will Smith soltó una hostia y cinco minutos después le daban un premio"

Netflix, la compañía detrás de 'Emilia Pérez', ha decidido apartar de la promoción de la película de cara a los Oscars a su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, a pesar de que también está nominada a mejor actriz. El motivo, sus polémicos tuits racistas que habría publicado hace unos años y por los que ya ha pedido disculpas.

"¿Cuál es el plan, mandarla a Guantánamo?", se pregunta Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde Juande Colmenero asegura que "me parece lamentable esta campaña de acoso y derribo". "Si no quieres darle el Oscar y consideras que ha sido muy desafortunado, lo entiendo, pero este vacío me parece durísimo", añade la presentadora.

"No olvidemos que Will Smith soltó una hostia en directo en los Oscars y cinco minutos después le estaban dando un premio, igual todavía hay sorpresas", comenta Iñaki López, mientras que Beatriz de Vicente deja una reflexión: "Conductas incluso como el asesinato prescriben, y si la ley deja de perseguir que uno mate a otro, ni te cuento lo que uno puede decir cuando tiene 20 años o 30 y te lo plantan delante años después".