Mariah Carey, Heidi Klum, Cynthia Erivo... el vídeo de los famosos disfrutando de Acción de Gracias

Las grandes estrellas han celebrado a lo grande el Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, la actriz Cynthia Erivo ha inaugurado el desfile de Macy's cantando 'Feeling good'."Nos gusta mucho porque además está en plena promoción y tuvo que estar 10 días guardando reposo por sus cuerdas vocales", explica Tatiana Arús.

Por otro lado, la colaboradora enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo Mariah Carey, "más expresiva que nunca", ha cocinado "para todo un regimiento" para el Día de Acción de Gracias: "Creo que es una persona que cocina una vez al año, pero cuando lo hace, lo hace a lo grande". "Seguro que mi Mariah cocina bien", asegura Alfonso Arús, que destaca que "todo lo que hace, lo hace bien".

Heidi Klum, "otra de las locas de Acción de Gracias", lo ha disfrutado con una celebración multitudinaria muy divertida: "No falta detalle, su chico, los dulces, el pavo, un original postre de chocolate...". Por su parte, Sofía Vergara lo ha celebrado con su hijo Manolo y unos amigos. Por último, Katy Perry se ha puesto un tocado muy original para celebrar esta fiesta, y es que la cantante lleva un tocado representando una bandeja con comida.

"Para ellos, es más importante la comida de Acción de Gracias que Nochebuena", explica Alba Gutiérrez en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona sobre cómo las dos fiestas son muy parecidas y están demasiado cerca.

