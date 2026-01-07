Ahora

María Pombo da a luz a Mariana, su tercer hijo con Pablo Castellano: así han pasado el Día de Reyes más especial

María Pombo dio a luz el pasado 2 de enero a su tercera hija con Pablo Castellano, Mariana. La pequeña ha sido un auténtico regalo de Reyes para toda su familia, como puedes ver en el vídeo.

María Pombo y Pablo Castellano ya son familia numerosa y es que la influencer dio a luz el 2 de enero a su tercera hija, Mariana. Tras Martín y Vega, la pequeña llega al clan Pombo para aumentar todavía más la familia.

La benjamina de los Pombo ha sido la gran protagonista del Día de Reyes, donde ha sido el regalo más especial para todos. Como puedes ver en este vídeo, hasta sus hermanos mayores querían cogerla en cuello en unas fechas tan especiales.

La propia influencer fue la encargada de dar la noticia al compartir en sus redes sociales un vídeo de las primeras imágenes de la pequeña en el hospital, donde acudieron sus hermanos mayores para conocerla. "2-1-2026, nueva fecha favorita en nuestro calendario", escribió la hermana pequeña de las Pombo junto al emotivo vídeo, que ya acumula miles de reproducciones.

