Quevedo aparece en el último concierto de Bad Bunny en Madrid con Aitana en la grada

Bad Bunny se ha despedido de Madrid con un concierto en el que Quevedo ha aparecido como artista invitado para cantar su conocido 'Columbia' y en el que Aitana estaba en la grada.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s los mejores momentos del último concierto de Bad Bunny en Madrid. "¿Todavía estaba aquí este hombre?, es peor que el papa", bromea Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora de Aruser@s destaca que "si contamos también los dos conciertos de Barcelona a los de Madrid han sido un total de 770.000 personas que han disfrutado de él". Finalmente fue Quevedo el último artista invitado al concierto, en el que han pasado muchos rostros conocidos por la casita como Marta Díaz y Carlos Alcaraz. Además, Aitana lo dio todo desde la grada.

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