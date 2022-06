María del Monte se ha convertido en 'trending topic' en las últimas horas tras confesar con un emotivo discurso en el Orgullo de Sevilla que pertenece al colectivo LGTBI y sacar a bailar a su novia al escenario: "Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí", ha confesado del Monte, que ha sido la pregonera de la celebración en la capital andaluza.

Numerosos usuarios han elogiado su discurso, en el que la artista, de 60 años, reivindicó su derecho a tener privacidad. "¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía", remarcó.

En este sentido, aseguró que jamás se había escondido de nadie: "Ni lo voy a hacer, nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida", ha reiterado.

Asimismo, ha lamentado que por su profesión haya tenido que "proteger" a su familia: "Si hubiera sido mecanógrafa no pasaría nada. Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufra", ha asegurado antes de confesar que su pareja estaba presente y que respetaba su libertad para decidir si subía o no al escenario, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia: "Si quiere hacerlo que lo haga, y sino la voy a seguir queriendo igual".

Acto seguido, la tonadillera se mostraba bailando con una mujer, supuestamente su pareja, en un escenario abarrotado mientras sonaba 'I will survive'.