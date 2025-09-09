Alfonso Arús analiza la entrevista de Mar Flores sobre su hijo Carlo: "No me interesa nada"

Mar Flores ha asegurado que la vida le ha enseñado "a golpes" y ha confesado que el nacimiento de su nieto "ha sido un cordón umbilical" que le ha vuelto a unir con su hijo, Carlo Costanzia.

Con motivo del inminente estreno de su nuevo programa, Mar Flores ha concedido una entrevista en la que ha dejado jugosos titulares como que la vida le ha enseñado "a golpes". "Deberían darnos un manual de instrucciones cuando nacemos dándonos las pautas de resiliencia", ha afirmado Mar Flores, que ha explicado que "desafortunadamente", ella lo ha aprendido "a golpes, con caídas y levantadas públicamente".

"Para mí, mi motivación siempre fue soñar grande, los sueños fueron los que me llevaron a aguantar os tropiezos de esa época", ha confesado Mar Flores, que ha recordado: "Una vez que fui ya el personaje Mar Flores, me llegó el silencio".

Por otro lado, sobre su nueva faceta como abuela tras el nacimiento del hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, Mar Flores ha asegurado que el nacimiento de su "nieto ha sido un cordón umbilical" que le ha vuelto a unir con su hijo: "Carlo y yo hemos perdido mucho tiempo, él tenía muchas informaciones contrarias en su cabeza". "Ahora creo, sin darle explicaciones, que se dará cuenta al ser padre de lo difícil que es hacerlo todo bien", ha afirmado.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona tras escuchar las declaraciones de Mar Flores: "Yo sigo pensando que eso no tiene ningún interés, ni su opinión como abuela ni de su infancia, su interés tiene que ver sobre su relación con ciertos hombres". Por su lado, Tatiana Arús explica que "apuntan a que los asesores de Carlo y Alessandro Lequio están pendiente de las declaraciones que Mar Flores puede hacer en sus memorias para tomar acciones legales".

"Los ex sí que van a ganar dinero", asegura Alfonso Arús, que confiesa que a él le "interesa mucho lo que tenga que decir Alessandro Lequio sobre de Mar Flores". Por último, Tatiana Arús explica que "Lequio dice que Mar está reinventando la historia que ella misma se ha creído".