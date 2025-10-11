Una madre comunica a su familia que su hija pequeña está curada del cáncer de una manera original y emotiva: este es el vídeo del momento

Elizabeth López trae a Aruser@s Weekend algunos de los superolés que más le han conmovido esta semana, pero que ha reservado para el finde. Este es el vídeo más emocionante.

"He dejado lo mejor para el final", le advierte Elizabeth López a Hans Arús justo antes de dar paso a este emotivo vídeo viral que nos pone los pelos de punta.

En él somos testigos del momento en el que una amplia familia se toma una foto conjunta. Cuando todos están ya preparados para ser retratados, la madre anuncia que la hija pequeña, que es apenas un bebé, ya está curada del cáncer que tenía.

La reacción de todos sus familiares es digna de enmarcar. Entre aplausos, gritos y llantos de alegría, todos reciben la noticia con el entusiasmo que se merece.

"Qué maravilla", consigue articular por fin Hans tras ver estas imágenes. "Olé por los médicos y por la familia, que ha sufrido tanto y que ya puede celebrar", comenta Elizabeth.

