Cuando el espectáculo de fuegos artificiales sale mal: el vídeo del terror de los asistentes cuando empiezan a caer llamaradas del cielo

Estas imágenes han sido tomadas en Liuyang, China, y no han tardado en dar la vuelta al mundo. Un espectáculo de fuegos artificiales se convirtió en una lluvia ardiente que amenazaba con quemar a todos los asistentes.

Los habitantes de Liu Yang, China, estaban celebrando el Día Nacional de su país con un espectáculo de fuegos artificiales milimétricamente coreografiado con drones, algo que a priori, podría parecer más seguro que la clásica pirotecnia, pero el desarrollo de los acontecimientos nos demuestra lo contrario.

Todos los allí presentes tuvieron que huir rápidamente del lugar porque comenzaron a estrellarse contra el suelo lanzando las llamaradas que pueden verse en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Weekend'.

"Los medios de comunicación reportaron que varias personas salieron con quemaduras leves y que tuvieron que ser hospitalizadas", informa Alfonso Arús.

Tatiana Arús se muestra preocupada: "Es que hay gente que sale corriendo, ¿pero hacia dónde corres?".

