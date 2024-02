A punto de embarcar en un viaje en avión de 11 horas, de Los Ángeles a París, con su marido y su hijo de menos de un año, esta mujer se ha dicho a sí misma que se merecía un descansito. Por ello, se ha comprado un billete en business y ha dejado a sus dos chicos en clase turista, y además lo ha contado en redes a través de este vídeo, subido a X por @ellcochlin y emitido también en Aruser@s.

"'Tamarea' un poco la señora, porque según dicen las malas (o buenas) lenguas, Tamara Falcó suele ocupar una localidad e Íñigo Onieva en turista", recuerda Alfonso Arús. "Tamara por lo menos no deja a Íñigo colgado con un bebé, pero esta mujer lo deja ahí tirado y 'ahí os las apañéis sin mí'", comenta Alba Sánchez.

Rocío Cano no lo ve nada mal, sobre todo si ha sido por cobrarse una apuesta o fruto de un acuerdo entre ambos. "A lo mejor, depende de lo intensita que sea la señora, hasta sale ganando el marido", bromea el presentador. "Igual lo ha pensado hasta el bebé, ha dicho 'oh, qué bien, once horas'", añade Hans Arús.