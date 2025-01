El llamamiento de Lucas, de 'Andy y Lucas', tras las críticas por su operación de nariz: "No puede ser que tenga uno miedo de salir a la calle"

Tras el aluvión de críticas que recibió Lucas, de 'Andy y Lucas' por el aspecto de su nariz, el cantante asegura en este vídeo, publicado en Instagram, que desde su reciente visita a 'El Hormiguero' ha recibido muchos mensajes de apoyo. Fue precisamente en el programa capitaneado por Pablo Motos el lugar en el que se derrumbó públicamente por los comentarios negativos recibidos acerca de su aspecto físico a través de las redes sociales.

A pesar de que la situación parece haber mejorado en los últimos días, algo que él agradece "muchísimo", el intérprete de temas como 'Tanto la quería' o 'Son de amores' lamenta la situación que ha tenido que sufrir. "Hay que tener cuidado con lo que se escribe. Yo soy un tipo de 42 años. Si yo he sufrido eso y me he sentido mal, qué no puede sentir un chico de 10 u 11 años con lo que pasa en los colegios por culpa de los estereotipos", asegura en esta publicación de Instagram.

"Es necesario que tengamos cuidado con las redes, que vigilemos a nuestros hijos, que los adultos seamos conscientes de lo que hacemos", pide encarecidamente. "Lo que no puede ser es que tenga uno miedo de salir a la calle", estalla finalmente.

Lucas asegura que no quiere "capitanear nada" ni quiere ponerse "en plan superhéroe", pero pide respeto y que cuidemos a nuestros jóvenes. "Es necesario que dejemos los estereotipos a un lado", proclama.