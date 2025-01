Lucas (Andy y Lucas) se rompe al hablar del motivo de su operación de nariz: "Me hice una cosa estética y no he sido buen enfermo"

El artista reconoce que no hizo caso de las recomendaciones de los médicos: "Me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas y pomadas como las tuve que poner". "Ha sido culpa mía", afirma el cantante.

Lucas González, de Andy y Lucas, ha hablado por primera vez de la polémica generada alrededor del aspecto de su nariz, explicando que se trata de una operación estética. No obstante, en 'El Hormiguero' ha explicado que el aspecto que presenta tiene que ver con el hecho de no haber sido "un buen enfermo".

"Me hice una cosa estética en la nariz. No hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas y pomadas como tuve", ha reconocido entre lágrimas, mostrándose dolido por los comentarios que ha recibido por parte de personas estando sus hijos delante.

"Lo que me duele es ir a un restaurante y que te digan un disparate delante de tus hijos. Eso me rompía el alma. Eso no me lo explicaba. Mis hijos son pequeños y me duele", lamenta Lucas, que aboga por prohibir el acceso a las redes sociales hasta los 16 años de edad.

Además, el cantante considera que a una parte del sector de la información se le está "yendo la pinza con las 'fake news'". "El público lo consume. Tendría que haber un DNI para las redes sociales (...). Se puede escribir cualquier cosa, da igual el nivel de brutalidad. Somos tan gansos y ovejas que nos lo creemos", critica.

El motivo por el que no ha contado lo que le pasaba era porque se ha sentido "culpable" de aparecer en un acto público en el que se generó el revuelo por el aspecto de su nariz mientras estaba ocurriendo la DANA en Valencia. "Ha sido difícil de gestionar el tema", admite.