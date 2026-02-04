Leo Harlem lanza un divertido 'zasca' sobre Egipto: "Los gatos son sagrados porque aquello no es un país, ¡es un arenero!"

El humorista critica con humor la fascinación por las pirámides y el Antiguo Egipto, dejando varias reflexiones que hacen reír a los tertulianos en el plató de Aruser@s.

"Se os llena la boca con Egipto", comienza Leo Harlem, en su show 'Leo Talks', que no duda en dar su particular opinión sobre los amantes de las pirámides durante su intervención en Aruser@s.

"La cuna de la civilización, una sociedad avanzadísima a su tiempo, el valle de los reyes, ¡echa el freno!", comenta el cómico, recordando que, según él, "tan espabilados no serían si eligieron vivir en el desierto cuando aún no se había inventado la escoba". "Tenían las casas llenas de arena, como vivir en un apartamento de playa todo el año. Por eso los gatos eran sagrados: aquello no es un país, ¡es un arenero!", zanja entre risas.

Desde el plató, los colaboradores aplauden la reflexión del humorista. "Dicen que las pirámides se las encontraron construidas de antes", remata David Broc con humor.

