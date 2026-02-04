La reacción de Alfonso Arús a la pareja casada desde hace 18 años que confunden con madre e hijo: "Me dicen eso y me hundo"

Una pareja de 45 y 43 años, casada desde hace casi dos décadas, se ha convertido en el centro de la polémica en redes sociales después de que muchos usuarios aseguraran que "la mujer aparenta ser su madre".

En Aruser@s, han presentado un vídeo que ha desatado controversia en redes donde se muestra a la mujer visiblemente cansada de los comentarios que recibe a diario en redes sociales. En él, asegura estar "harta" y pide que "la dejen en paz" tras las constantes críticas sobre su aspecto físico.

"Le han dicho que se tiña las canas, que pierda peso...Mientras que su chico dice que lo único que hacen diferente es que él sale a correr y ella, no", detalla Alba Sanchez.

Desde el plató, Alfonso Arús no duda en mostrar su apoyo a la mujer. "Ella debe de tener un sentido del amor y una autoestima a prueba de bomba, porque esto deprime a cualquiera", afirma el presentador, añadiendo con contundencia: "A mí me dicen eso y me hundo al momento".

Para los tertulianos del programa, la responsabilidad del revuelo generado está clara. "La culpa es de él", apuntaron entre risas. "Ella está estupenda. Él parece mucho más joven, como si tuviera 30", comparte la tertuliana.

