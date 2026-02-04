Ahora

Vídeos virales

La reacción de Alfonso Arús a la pareja casada desde hace 18 años que confunden con madre e hijo: "Me dicen eso y me hundo"

Una pareja de 45 y 43 años, casada desde hace casi dos décadas, se ha convertido en el centro de la polémica en redes sociales después de que muchos usuarios aseguraran que "la mujer aparenta ser su madre".

La reacción de Alfonso Arús a la pareja casada desde hace 18 años que confunden con madre e hijo: "Me dicen eso y me hundo"

En Aruser@s, han presentado un vídeo que ha desatado controversia en redes donde se muestra a la mujer visiblemente cansada de los comentarios que recibe a diario en redes sociales. En él, asegura estar "harta" y pide que "la dejen en paz" tras las constantes críticas sobre su aspecto físico.

"Le han dicho que se tiña las canas, que pierda peso...Mientras que su chico dice que lo único que hacen diferente es que él sale a correr y ella, no", detalla Alba Sanchez.

Desde el plató, Alfonso Arús no duda en mostrar su apoyo a la mujer. "Ella debe de tener un sentido del amor y una autoestima a prueba de bomba, porque esto deprime a cualquiera", afirma el presentador, añadiendo con contundencia: "A mí me dicen eso y me hundo al momento".

Para los tertulianos del programa, la responsabilidad del revuelo generado está clara. "La culpa es de él", apuntaron entre risas. "Ella está estupenda. Él parece mucho más joven, como si tuviera 30", comparte la tertuliana.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Alerta roja por lluvias en Grazalema (Cádiz) y la serranía de Ronda
  2. Puente culpa al PP del "abandono evidente" de Rodalies y dice que "no se arregla en dos días" mientras evita fijar una fecha para la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
  3. Junts confirma su rechazo al nuevo escudo social del Gobierno que contempla la moratoria antidesahucios y otras medidas
  4. El escándalo urbanístico en Alicante crece: así intenta vender una inmobiliaria un piso de protección oficial por casi el doble de lo que pagaron
  5. Niñas con azadas, mariscando o trabajando en fábricas como adultos: la realidad de hasta apenas 50 años de las familias más humildes en España
  6. La crueldad del ICE no tiene límites y continúa separando familias como la de Yoselyn, cuya madre podría ser deportada