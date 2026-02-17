Margot Robbie y Jacob Elordi reparten por sorpresa rosas en un cine a los fans de Cumbres Borrascosas

Margot Robbie y Jacob Elordi han sorprendido a los fans de 'Cumbres borrascosas' en una cine de Australia, donde han aparecido para repartir rosas por San Valentín, coincidiendo con el estreno de la película.

"Los fans estaban visualizando la película y lo que menos esperaban es que fueran a aparecer los actores, que les empezaron a ofrecer rosas por San Valentín", destaca Tatiana Arús, que enseña la reacción en el vídeo principal de esta noticia.

Además, la colaboradora de Aruser@s destaca que se está poniendo de moda que los actores sorprenden a los fans que visualizan sus películas en las salas del cine. Por otro lado, Tatiana Arús destaca que Jason Derulo también ha sorprendido a sus fans repartiendo rosas por San Valentín en pleno concierto.

