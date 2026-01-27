Ahora

Viral

El vídeo de Dua Lipa y Callum Turner vestidos de incógnito en el Metro de París

Dua Lipa y Callum Turner se encuentran en París para acudir al desfile de Chanel, firma de la que la cantante es embajadora.

El vídeo de Dua Lipa y Callum Turner vestidos de incógnito en el Metro de París

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo Dua Lipa se ha vestido de incógnito para coger el Metro en París junto a su pareja, Callum Turner. "Pasaban desapercibidos", explica Tatiana Arús, que destaca que la pareja está en París por el desfile de Chanel en la Semana de Alta Costura.

"Eso sí, después del Metro apareció en una tienda de Chanel, como buena embajadora", destaca Tatiana Arús, que afirma que "no ha sido la única famosa en coger el Metro en París". Es el caso también de la actriz Halle Berry, que ha sido vista cogiendo el transporte público con su pareja, Van Hunt.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El paro baja del 10% por primera vez desde 2008 tras sumar 605.000 ocupados en 2025, nuevo máximo histórico
  2. La revalorización de las pensiones, otra vez en juego: llega al Congreso dependiendo de Junts y el 'no' adelantado del PP por llevarlo con otras medidas
  3. El presidente de la investigación del accidente de Adamuz apunta como principal hipótesis a la "rotura de una soldadura"
  4. La Unión Europea cierra un histórico acuerdo comercial con la India tras casi dos décadas de diálogo
  5. Trump envía a Minnesota a Tom Homan: su zar en la frontera al que define como un "tipo duro, pero justo"
  6. Casi toda España, en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento, nieve y oleaje por la borrasca Joseph