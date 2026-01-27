El vídeo de Dua Lipa y Callum Turner vestidos de incógnito en el Metro de París

Dua Lipa y Callum Turner se encuentran en París para acudir al desfile de Chanel, firma de la que la cantante es embajadora.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo Dua Lipa se ha vestido de incógnito para coger el Metro en París junto a su pareja, Callum Turner. "Pasaban desapercibidos", explica Tatiana Arús, que destaca que la pareja está en París por el desfile de Chanel en la Semana de Alta Costura.

"Eso sí, después del Metro apareció en una tienda de Chanel, como buena embajadora", destaca Tatiana Arús, que afirma que "no ha sido la única famosa en coger el Metro en París". Es el caso también de la actriz Halle Berry, que ha sido vista cogiendo el transporte público con su pareja, Van Hunt.