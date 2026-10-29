Clan Kardashian
Así habla español Kim Kardashian en México: "¡Hace frío!"
Kim Kardashian ha protagonizado un divertido momento al asustarse con un rayo en México, donde ha acudido para presentar la segunda temporada de la serie en la que participa.
Kim Kardashian ha acudido a México para presentar la segunda temporada de la serie que participa. "Hace frío", asegura en español la Kardashian, que ha lucido un impresionante escote con un vestido blanco. Además, Kim ha protagonizado un divertido momento con su reacción al asustarse con un rayo.
Por otro lado, la famosa ha firmado un exclusivo bolso de Hermès a una influencer mexicana. "De verdad, es una responsabilidad, porque hay veces que la firma te queda como un churro", afirma Alfonso Arús, que destaca que "en un Hermès, como la primera firma te salga mal, le fastidia la vida a la persona que acaba de gastarse 60.000 euros en el bolso".
Además, el clan Kardashian ha presentado la colección navideña de su marca de ropa. "Está inspirada en los años 60 y 70, y han participado, por primera vez, todas las hermanas", explica Tatiana Arús.
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