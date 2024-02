"No voy a poder estar con vosotros. Mi salud no me lo permite. Estoy jodidísimo con la rodilla", anunciaba en su cuenta personal de Instagram Kiko Rivera la semana pasada. Y es que, los fuertes dolores que padecía le obligaron a cancelar una actuación en A Coruña. Pocos días después, los médicos anuncian que el DJ padece una necrosis avascular en esa zona, también llamada osteonecrosis.

"La osteonecrosis de la rodilla hace referencia a la muerte de las células óseas y de la médula ósea por causa isquémica. Son sinónimos de esta enfermedad el infarto óseo de rodilla o necrosis aséptica de rodilla" detalla el hijo de Isabel Pantoja.

A pesar de sentirse "jorobaíllo", tal y como él mismo afirma, no tendrá que pasar en esta ocasión por quirófano, ya que puede tratarse con reposo y analgésicos al haber sido diagnosticado a tiempo. "Nada que no tenga arreglo, nada que no tenga arreglo", recalca ante los medios de comunicación.

Este nuevo problema de salud llega después de unos años bastante complicados para el artista. En octubre de 2022 sufrió un ictus y a principios de 2023 tenía que ser ingresado con un cólico nefrítico. Pocos meses después se sometía a un cateterismo debido a los problemas cardíacos que padece.