Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca de María Eugenia Yagüe a Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja. "Con ese hijo, desde luego, yo entiendo que no se hable", afirma la periodista de al artista. Y es que aunque afirma que Isabel Pantoja es "terca" y "ambiciosa a costa de cualquier cosa", "ese hijo no se lo merece porque no se habla así de una madre".

"Ese chico que dice que se gasta 300.000 euros en una semana en fiestas y en meterse cosas", critica la periodista, que en el vídeo principal de esta noticia da zascas tanto a Isabel Pantoja como a Kiko Rivera. Alfonso Arús analiza en plató estas declaraciones: "Hay que reconocer que Kiko Rivera tuvo un ataque de sinceridad cuando dijo en qué había dilapidado el dinero, pero se metió en un fregado".