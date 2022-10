La periodista Marina Bernal ha explicado en Más Vale Tarde los detalles del ictus que ha sufrido Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, que afortunadamente ya se recupera en su casa, tras recibir el alta hospitalaria. Como cuenta la periodista, lo que les hizo saltar las alarmas a los familiares de Kiko era una parálisis facial en mitad del rostro que sigue teniendo.

Además, insiste en que su caso, como personaje mediático y conocido que es, es importante para explicar a la ciudadanía de lo que "no se debe hacer nunca" cuando se tiene la sospecha de que se puede estar padeciendo un ictus. "Kiko Rivera no se encontraba bien desde por la mañana. En vez de acudir a los servicios de emergencia de un hospital, lo que hizo fue acostarse a dormir la siesta para ver si así se recuperaba. Al no encontrarse bien al despertarse, acudieron a un centro sanitario cerca de su casa y lo derivaron al Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, donde tienen una unidad especializada en ictus", ha expuesto Bernal. Así, defiende que, según advierten los expertos, "lo peor que se puede hacer cuando uno se encuentra mal es acostarse y esperar a que se pase".