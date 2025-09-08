Karol G 'adelanta' el Carnaval de Brasil cantando 'Si antes te hubiera conocido' en un partido de la NFL

Karol G ha cantando 'Si Antes Te Hubiera Conocido' durante el descanso del partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

"Karol G se ha adelantado al Carnaval de Brasil con una actuación", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el momentazo. Y es que la artista colombiana ha actuado en el descanso del partido de la NFL en el que se enfrentaban los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers y que daba arranque a la temporada.

La artista ha cantando sus grandes éxitos como 'Si Antes Te Hubiera Conocido' además de temas de su último disco, 'Tropicoqueta'. La artista ofreció un espectáculo lleno de color durante cinco minutos en los que apareció con una minifalda de volantes marrones y dorados con un top de piñas al más puro estilo Carnaval de Brasil.

"Lo que pasa es que no tiene pareja porque tiene las piñas hacia arriba", bromea Angie Cárdenas al recordar el reto viral de ligar en el supermercado. Por su parte, Tatiana Arús recuerda que la aartista colombiana se encuentra felizmente enamorada del cantante Feid.