Un tiktoker, a los que dicen que "le queda poco" a tu perro por tener 15 años: "¿Hablamos de tu abuela?"

"Es una falta de respeto, lo que le quede, le quedará", opina el tiktoker.

El creador de contenido Ismael Galletero critica duramente a quienes opinan sin pudor sobre la edad de los perros. "Es una falta de respeto, lo que le quede, le quedará", opina el tiktoker.

Alfonso Arús presenta el último 'zasca' del creador de contenido Ismael Galletero, quien ha cargado contra la gente "con poca vergüenza" que se ocupa de opinar sobre la edad que tiene tu perro.

Según cuenta, tras desvelar que su perro tiene más de diez años, casi siempre recibe una respuesta tajante: "Pues le quedará muy poco". "¿Hablamos de tu abuela que tiene 90 años? Que la última vez que la vi el cuerpo le olía a tierra", responde el joven, visiblemente enfadado. "Es una falta de respeto, deja al animal en paz; lo que le quede, le quedará", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, le dan la razón al influencer. "Si respondes lo mismo con una persona, quedaría fatal", ríe Óscar Broc. "Para muchas personas su perro es como un miembro más de la familia", asegura María Moya, quien critica la actitud de esa gente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.