El tiktoker 'Rufoasecas' se mofa del libro del rey emérito: "¿Alguien le puede decir que no es Ken Follett?"

En los 'zascas' de Aruser@s, Alfonso Arús presenta el divertido vídeo viral de '@rufoasecas', en el que el creador de contenido critica con humor que el nuevo libro de Juan Carlos I, Reconciliación, se publique antes en Francia que en España.

Las risas se adueñan del plató de Aruser@s con el último vídeo del tiktoker '@rufoasecas', nuevo protagonista de la sección de los 'zascas' que presenta Alfonso Arús. En esta ocasión, el creador de contenido ha centrado su humor en el nuevo libro del rey emérito, Reconciliación, que ya está disponible en librerías francesas, mientras que en España los lectores tendrán que esperar hasta el próximo 3 de diciembre.

"¿Alguien le puede decir al emérito que no es Ken Follett? ¿A quién se le ocurrió la idea de publicarlo en francés?", pregunta entre risas el tiktoker, quien ironiza además sobre el retraso en la publicación española: "¿Y los spoilers qué? Yo si me lo compro es para ver qué pasó con lo del elefante".

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