Alfonso Arús alucina con la mujer que tenía un hueso de otra persona incrustado en el muslo tras sufrir un accidente

La joven, de 28 años, acudió al hospital por unos fuertes dolores abdominales tras el choque y una radiografía reveló una sorprendente consecuencia del accidente."Puede reclamar la devolución?", ríe Alfonso Arús.

Increíble, pero cierto. Hay noticias que parecen sacadas de una película y que, sin embargo, llegan a la sección 'No te imaginas' de Aruser@s. Esta vez, la protagonista es una mujer de 28 años que acudió al hospital tras sufrir un accidente de moto y descubrió que llevaba incrustado en el muslo un hueso que no era suyo.

Tras el accidente, la joven comenzó a sufrir "fuertes dolores abdominales", especialmente en la zona izquierda de la cadera. Al llegar al hospital, los médicos le realizaron una radiografía que reveló un fragmento óseo perteneciente al conductor que viajaba delante de ella en la motocicleta.

"Efectivamente, a la persona que había ido delante en la moto se le salió un hueso y había quedado incrustado", explica Alba Sánchez en el programa. Una historia que ha dejado a Alfonso Arús completamente sorprendido. "Por muy fuerte que sea el choque, es muy difícil que un hueso pase de una extremidad a otra persona", comenta el presentador.

Alba Sánchez ha explicado que, "cuando una herida abierta cicatriza, puede hacerlo con los elementos que hayan quedado en su interior". "¿Ahora el propietario real del hueso puede reclamar la devolución?", ha zanjado entre risas el presentador de Aruser@s.

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