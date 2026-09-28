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Quién es Lourdes Tasies, la nueva colaboradora de Aruser@s: "Es la primera vez en 25 años que tenemos una politóloga en el programa"

Alfonso Arús da la bienvenida al plató de Aruser@s a Lourdes Tasies, una nueva colaboradora que estará al frente de la sección 'Top expertos'.

Quién es Lourdes Tasies, la nueva colaboradora de Aruser@s: "Es la primera vez en 25 años que tenemos una politóloga en el programa"

"Es la primera vez en 25 años, porque esta es la vigésimoquinta temporada, que tenemos una politóloga en el programa, aparte de periodista", comenta Alfonso Arús en Aruser@s después de darle la bienveida a la nueva colaboradora, Lourdes Tasies.

La tertuliana muestra su agradecimiento, nerviosismo y emoción tras sentarse en la mesa principal. "A ver qué tal", dice con una sonrisa.

"Aquí, política, poca", admite el presentador del espacio de laSexta. "Pero oye, si hay que recurrir, se recurre", añade. "Tenemos a El Sevilla y...", comenta Angie Cárdenas, pero Arús la corrige rápidamente: "El Sevilla es 'todólogo'".

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