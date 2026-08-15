Cuatro encapuchados roban "varios cientos" de cartas Pokémon valoradas en casi 80.000 euros en una tienda en Francia

¿Por qué es importante? Estos objetos son un blanco claro de los ladrones por el precio que alcanzan en el mercado del coleccionismo. Este mismo año, se vendió por 14,3 millones de euros una rarísima carta de Pikachu en una subasta.

Un nuevo robo de cartas Pokémon ha ocurrido en Bourgoin-Jallieu, Francia, donde cuatro encapuchados irrumpieron en una tienda especializada, llevándose coleccionables valorados en cerca de 80.000 euros. El incidente tuvo lugar de madrugada, con los ladrones forzando la entrada para sustraer "varios cientos" de cartas antes de huir en coche tras activarse la alarma. Este tipo de robos no es aislado; en 2024, en Rennes, y en 2026, en Nueva York, se registraron asaltos similares, con cartas alcanzando precios exorbitantes en el mercado. La franquicia Pokémon, que celebra su 30 aniversario, sigue siendo un fenómeno mundial.

Otro robo más relacionado con cartas Pokémon. Con las valiosas cartas Pokémon. En esta ocasión, cuatro encapuchados han entrado en una tienda especializada en Bourgoin-Jallieu, en Francia, para sustraer estos coleccionables valorados en cerca de 80.000 euros.

Todo fue a eso de las 04:00 de la madrugada del miércoles al jueves cuando estos hombres, tras forzar la puerta de entrada de la tienda, entraron para robar "varios cientos" de cartas, "casi todas" de la franquicia Pokémon, para darse a la fuga en coche a causa de la alarma del local.

Estos objetos son muy codiciados por los aficionados a las cartas Pokémon y también por los que quieren ganar dinero con ellas. Estos objetos, dado el valor que alcanzan en el mercado del coleccionismo, alcanzan precios desorbitados y son un blanco claro para los ladrones.

Porque no es el primer caso de este tipo. En febrero de 2024, en Rennes, se condenó a prisión a tres hombres por robo con violencia tras sustraer miles de cartas Pokémon, por un valor aproximado de 100.000 euros.

En 2026, en enero, en Nueva York, un grupo de encapuchados asaltó a punta de pistola una tienda para llevarse material valorado en 86.000 euros. Alguna de las cartas sustraídas, con un valor de 4.300 euros.

En febrero, se vendió en una subasta una carta rara de Pikachu por una cifra récord de 14,3 millones de euros.

La franquicia, además, está de aniversario. Fue hace 30 años, en 1996, cuando Nintendo lanzó Pokémon Verde y Pokémon Rojo en Japón, los dos primeros títulos de una franquicia que ha dado alegría tras alegría tanto a Game Freak como a The Pokémon Company. En 2027 se van a lanzar las versiones Viento y Oleaje, los primeros juegos de la rama principal de la saga para Switch 2.

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