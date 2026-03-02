Manuel Carrasco canta emocionado el himno de Andalucía tras ser nombrado Hijo Predilecto

Ana Mena y Eva González compartieron confidencias y se intercambiaron pañuelos al recibir la Medalla de Andalucía en un acto en el que Manuel Carrasco fue nombrado Hijo Predilecto y cantó el himno de Andalucía.

Ana Mena y Eva González no han podido evitar emocionarse tras recibir por parte de Juanma Moreno la Medalla de Andalucía. "Compartieron confidencias y se intercambiaron pañuelos porque era difícil no emocionarse en esa ceremonia celebrada en el Teatro de la Maestranza", explica Tatiana Arús.

Además, Manuel Carrasco, que fue galardonado como Hijo Predilecto, interpretó el Himno de Andalucía guitarra en mano. Por otro lado, Falete rindió homenaje a Rocío Jurado junto a Raúle y María Parrado en el 20º aniversario de la muerte de la artista.

