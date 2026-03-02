Ahora

Medalla de Andalucía

Manuel Carrasco canta emocionado el himno de Andalucía tras ser nombrado Hijo Predilecto

Ana Mena y Eva González compartieron confidencias y se intercambiaron pañuelos al recibir la Medalla de Andalucía en un acto en el que Manuel Carrasco fue nombrado Hijo Predilecto y cantó el himno de Andalucía.

Manuel Carrasco canta emocionado el himno de Andalucía tras ser nombrado Hijo Predilecto

Ana Mena y Eva González no han podido evitar emocionarse tras recibir por parte de Juanma Moreno la Medalla de Andalucía. "Compartieron confidencias y se intercambiaron pañuelos porque era difícil no emocionarse en esa ceremonia celebrada en el Teatro de la Maestranza", explica Tatiana Arús.

Además, Manuel Carrasco, que fue galardonado como Hijo Predilecto, interpretó el Himno de Andalucía guitarra en mano. Por otro lado, Falete rindió homenaje a Rocío Jurado junto a Raúle y María Parrado en el 20º aniversario de la muerte de la artista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Más de 550 muertos en Irán desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel, según la Media Luna Roja
  2. Albares defiende la postura "coherente" de España tras el ataque a Irán y advierte: "Esto no va de democracia, va de otras cosas"
  3. Fuertes caídas en las bolsas europeas tras el ataque a Irán: el Ibex 35 se desploma un 2,9% en la apertura
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"
  6. Shakira se consagra en el Zócalo ante 400.000 personas y logra el mayor hito de su gira latinoamericana