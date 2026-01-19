"Me he puesto más flamenco y ahora los miro y les digo '¿qué?'": Manuel Carrasco, a quienes dijeron que sonaba "demasiado andaluz" para triunfar

"Cuando estamos fuera de España, somos todos flamencos, todos tocamos las palmas", dice Manuel Carrasco desde Londres en compañía de Jordi Évole. Él nunca ha dejado de serlo, a pesar de que muchos dijeron que con ese estilo tan "andaluz" no llegaría a nada.

"Todos somos muy indies hasta que suena 'Tu Calorro'", decía una camiseta de un asistente al Sonorama que llamó la atención de Jordi Évole. Y "todos somos muy flamencos" fuera de España, refiere Manuel Carrasco, el invitado que protagoniza el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole. Desde Londres, el cantautor onubense reivindica su acento andaluz en todos los sentidos, también en el musical.

Jordi recuerda la entrevista que hace poco le ha hecho a otro andaluz ilustre, el humorista Manu Sánchez, a quien le pidió que se presentara a las elecciones autonómicas andaluzas tras escuchar su discurso. "Me siento muy representado por todo lo que cuenta, por su dialéctica, por su sentir. Y le duele nuestra tierra, una tierra tan maltratada a lo largo de la historia", señala el de Isla Cristina.

Él también ha notado ese desdén que hay "desde fuera de Andalucía a Andalucía". "A mí me ha pasado, a mí me han dicho: 'Tú suenas muy andaluz, no puedes sonar en esta radio'. Me ha pasado así de veces y me sigue pasando", desvela.

"Demasiado andaluz" para triunfar

Ahora, se enorgullece de haber seguido siendo quién es, fiel a su esencia: "Hoy la música se ha globalizado muchísimo más y yo no he cambiado ni un ápice musicalmente en ese aspecto, me he puesto todavía más bravo, me he puesto todavía más flamenco. [...] Y hay un montón de gente a la que ahora miro a la cara y digo: '¿Y ahora, qué?'".

Carrasco sigue batiendo récords y colgando el cartel de 'entradas agotadas' "en los recintos más grandes en Bilbao, en Navarra, en el norte de España....". "La gente está muy por encima de todo eso, de esos medios, esa gente que tiene 'poder' y que dice: 'No, tú no'", celebra.

El cantante pone el dedo en la llaga al señalar las diferencias entre el trato que tienen con los artistas nacionales y los extranjeros y pone como ejemplo a Bad Bunny: "Pero viene luego alguien de Puerto Rico, por decirte algo, y se les respeta, ¿no? Oye, y me parece de puta madre porque es lo que tiene que ser, estás cantando con tu acento. Es que debería ser así".

"Nos cuesta a veces. Igual que con el flamenco, ¿no? Tenemos una tara con el flamenco. Cuando estamos fuera de España, somos todos flamencos, todos tocamos las palmas", concluye.

