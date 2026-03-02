El 'zasca' de una tiktoker a las influencers de los Goya: "¿Creéis que entre todas suman una película vista de las nominadas?"

"Es un circo", asegura una tiktoker en este vídeo al criticar que los Premios Goya estén repletos de influencers que, seguramente, no se hayan visto ni una de las películas nominadas.

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el 'zasca' de la tiktoker 'Nora.films'a las influencers que acudieron a la gala de los Premios Goya. "Llevo toda la mañana viendo a todo tipo de influencers, de maquillaje, de lifestyle, de todo... preparándose para los Goya", explica la tiktoker, que destaca cómo han subido vídeos enseñando su rutina para prepararse para los Goya y su búsqueda de vestido.

"Todas van a los Goya", asegura indignada la tiktoker, que pregunta a cámara: "¿Vosotras creéis que entre todas estas influencers que van a los Goya suman una película vista de las nominadas?". "Yo genuinamente creo que no", asegura la mujer, que destaca que aunque entiende que si las invitan vayan, critica que "eso no quita que sea un circo". "Yo creo que no han visto ni una", insiste.

Desde el plató de Aruser@s, destacan que la culpa la tienen los que invitan a esas influencers y no a gente que de verdad hable de cine. "Si no no tendrían la notoriedad que tienen", afirma Alfonso Arús.

