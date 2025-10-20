El vídeo de un entrenador que ayuda a un novio a prepararse para su boda y consigue que pierda "10 cm de de barriga" en un mes

Un novio se dispone a adelgazar para su boda, para la que quedan 30 días. Para ello, se ha puesto en manos de un entrenador personal que se ha hecho viral con este vídeo que recoge Aruser@s.

Hans Arús lleva a Aruser@s este vídeo viral de Browney, un youtuber y entrenador personal que ayuda a este 'streamer' a prepararse para su boda durante tan solo 30 días.

"¿Alguna vez estuviste así?", le pregunta el novio. "Sí, estuve gordo", responde el entrenador sin darse cuenta de la ofensa. "Gordo. Qué directo", lamenta el joven, que demuestra poco tiempo después que sabe hacer abdominales, aunque no pueda encadenar demasiadas seguidas.

Con esfuerzo y mucha bici elíptica, ambos consiguen su objetivo y así lo demuestran las fotos con el 'antes'y el 'después'. "Claramente, se ve que la barriga no sobresale", apuntan.

El tertuliano del programa de laSexta informa de que el futuro marido ha logrado perder "10 centímetros de barriga y 8 de cadera".

