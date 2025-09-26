Juan y Medio, a la invitada en busca del amor que solo encuentra hombres "para un ratito": "Puede ser el último"

Una invitada de 'La tarde, aquí y ahora' lamenta que hoy "solo hay hombres para pasar el ratito", y Juan y Medio no pierde la ocasión de soltar uno de sus 'zascas': ¡"Con estas edades, puede ser el último!".

La invitada a buscar el amor a 'La tarde, aquí y ahora' de Juan y Medio lleva nueve años sola desde que falleció su segunda pareja. Mientras cuenta que "no ha conocido a nadie que le haya despertado interés", el presentador almeriense se prepara para lanzar uno de sus habituales 'zascas'.

"He conocido a gente, pero hoy no hay hombres", lamenta la mujer, que puntualiza su respuesta: "Los hay, pero para pasar el ratito".

"Me sigue maravillando la salud de vuestros pretendientes, que con estas edades quieran pasar un ratito, ¡que puede ser el último!", bromea el presentador del programa.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos aplauden el chiste de Juan y Medio y aseguran que "el mercado está muy mal". "En el plató tiene que haber alguien de funerarias detrás a punto de tomar medidas", ríe Sebas Maspons.