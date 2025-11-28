David Beckham juega al fútbol con los niños de Mumbai en su viaje a India como embajador de UNICEF

Como uno de los máximos embajadores de UNICEF, David Beckham ha viajado hasta Mumbai, en India, donde ha disfrutado jugando con los más pequeños y ha conocido sus costumbres.

David Beckham ha disfrutado de las tradiciones típicas de Mumbai, India. Y es que, como máximo embajador de UNICEF, el exfutbolista del Real Madrid ha viajado hasta India para disfrutar de sus costumbres típicas y jugar con los más pequeños en los terrenos.

"Lo hace bien", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano resalta que David Beckham "todo lo hace bien". Por otro lado, los Beckham protagonizaron hace unos días un divertido pique después de que Victoria Beckham pusiera el árbol de Navidad.

Y es que el exfutbolista pregunta a la diseñadora si está segura de haber puesto ella el árbol de Navidad, a lo que Victoria contesta rotunda que por supuesto. Sin embargo, tras ver el vídeo, Alfonso Arús asegura que, aunque sabe que la gente es fan de esta pareja, lo ve "todo muy impostado y de teatrillo": "Parecen Pepa y Avelino".

