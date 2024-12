Juan y Medio, a un invitado que busca el amor: "Tienes 51 años, pero aparentas más"

Juan y Medio habla con Manuel, un señor divorciado de 51 años interesado en encontrar el amor. "Este hombre tiene 51 años, es verdad, pero aparenta más...", comienza diciendo Juan y Medio, quien parece querer que su comentario pase desapercibido. Sin embargo, la risa de Manuel y las carcajadas entre el público han hecho parar por un momento la presentación del invitado.

"¡Vamos a ver, enchufa a Eva!", le dice Juan y Medio al cámara, a quien pide que saque cómo la copresentadora no puede evitar parar de reír al escuchar cómo se ha metido con su edad. "Yo lo digo, pero allí se están riendo. No me tenéis que reír estas gracietas que luego meto la pata", bromea.