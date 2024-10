Una joven se viraliza en en TikTok contando la insólita historia que ha vivido a la hora de alquilar un piso en Madrid. "Fui a ver un piso y me encantó porque era para vivir con tres chicas más", cuenta la creadora de contenido, que expone "la chica me contó que el dueño del piso era su novio, que ella era la que decidía quien entraba y quien no, y que le había parecido superbién".

La joven narra que fue a ver otro piso y se lo ha quedado, porque ella quiere vivir con gente mayor. "Yo con estudiantes no quiero vivir", afirma. Después de esto, la creadora de contenidorecibe un mensaje de la chica del otro piso en el que le informa que se queda otra chica en el casa. "Me da pena tía porque me caíste genial y además quería una chica así del montón porque así no tengo que picarme con mi novio", le escribe, a lo que la protagonista del vídeo le responde: "Perdona, ¿de qué vas?".

"Perdona, Angelina Jolie. ¿Quién eres tú para llamarme del montón por no querer alquilarte un piso?", sentencia la joven. En el plató de Aruser@s alucinan con esta historia. "Yo creo que es al revés, ha pensado 'menos mal que no se va a quedar'", opina Angie Cárdenas, mientras que Alba Gutiérrez califica la actitud de la chica del primer piso de "tóxica".