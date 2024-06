Una joven residente en Suecia explica mediante un vídeo cómo hacen para dormir un día con 24 horas de sol. "Como pueden ver son las 00:30 y miren cómo está", empieza diciendo la chica mostrando la hora en el móvil. "A uno se le olvida qué hora es, que es la hora de comer o a qué hora tiene que irse a dormir, cuenta la joven que expone que "obviamente el cuerpo pide dormir pero a mí me pasa por ejemplo que me empiezo a sentir débil pero no identifico que es sueño".

"Para poder dormir tranquilamente es bajar todas las persianas y tenemos unas cortinas especiales que se llaman blackout y que dejan la habitación completamente oscura y así podemos dormir tranquilamente", explica la creadora de contenido. "Se le ha puesto una cara de alegría a Llobet de pensar que podría vivir eternamente con sol en el exterior", comenta Alfonso Arús que imagina lo moreno que estaría en comparación con lo que ya está. Marc Llobet responde al presentador con una sonrisa que en ese caso él dormiría en la playa.

"En la playa va cambiando la posición del sol y te vas poniendo moreno a trozos", advierte Alba Gutiérrez que explica que "a veces te dejas el brazo fuera de la sombrilla y acabas con un brazo negro y el otro no"