Una joven impone sus propias normas para el día de su boda: "Nada de niños y que mi marido llore"

Sin dress code, sin niños y con una regla curiosa: que su marido llore al verla llegar al altar. Así es la boda "perfecta" para @missuqi, una novia que quiso tener el control absoluto de cada detalle.

Las bodas están llenas de tradiciones, protocolos y normas no escritas, pero algunas parejas deciden romper con todo y marcar sus propias reglas. Es el caso de la creadora de contenido '@missuqi', que ha compartido en redes el peculiar "decálogo" que estableció para el día más importante de su vida.

La primera: fuera el 'dress code'. "A nadie se le iba a ocurrir venir de blanco y efectivamente eso pasó; todo el mundo vino vestido como le dio la gana".

Segundo punto: nada de niños. "Solo pequeños de familiares cercanos, tipo primos o sobrinos, y al final solo tuvimos una primita que se portó increíble y el resto de amigos padres no trajeron a sus niños y fue una fiesta increíble".

Con el bronce: que el marido llore en el altar en el primer momento que la vea. "Es dije y eso pasó, y no porque yo le obligara, sino porque la emoción te puede".

Traer un acompañante: aprobado. "Cada uno trajo su más uno y nos hicimos todos amigos".

Para la joven, en la ceremonia la pareja es la gran protagonista, por lo que no quería que otras sorpresas eclipsaran su momento: "No es momento para decir que esperas un bebé precioso o que también te vas a casar, y tampoco pasó".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús bromea señalando cómo la joven "no obliga", pero sí "pone la norma" para que no pase. "Me parece absurdo poner que alguien llore; llorará si le sale o le surge", zanja el presentador del programa.

