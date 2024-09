Con el fin de que no te llueva el día de tu boda, existe una tradición que consiste en llevar una docena de huevos al convento de las Clarisas. Eso es lo que decidió hacer la protagonista de este vídeo. Hans Arús trae al plató el viral de una novia que, tras ver que el día de su boda ponía que iban a tener chubascos, decidió llevar una docena de huevos a las Clarisas. Finalmente, no llovió.

"El sábado me caso, pone que va a llover y vamos a traer huevos a las Clarisas para que no llueva", comenta la novia en el vídeo, que va acompañada de su abuela al convento. "Vengo a traer unos huevos porque se casa mi nieta para que le recéis que sean muy felices y para que no llueva", dice la abuela.

Alfonso Arús bromea diciendo que estas cosas se las va a consultar al cura de Valdepeñas: "Siempre se nos ha dicho que dios no está para estas cosas, está para las cosas importantes".