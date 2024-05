Una pareja ha dejado escrita una serie de reglas para las personas que asistan a su boda, originando una gran polémica viralporque algunos de los invitados afirman que son inasumibles. Por ejemplo, vestir con colores dorado o negro, beber con moderación y prohibido dar grandes anuncios o proposiciones.

También prohíben sentarse durante toda la noche y mandan un tajante mensaje a los que no estén de acuerdo con la música del evento: "Si no te gusta la música que suena, vete a casa". Por último, también lanzan dos sorprendentes dardos a sus propios invitados: "Es nuestro gran día, no el vuestro" y "si no has contribuido económicamente, tu opinión es irrelevante".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús afirma que es un "error decir que si no te gusta la música, que se vayan a su casa": "Va intrínseco en el trabajo del DJ que alguien vaya a darle la brasa de noche". Por su parte, Tatiana Arús afirma que en el tema de "eclipsar" está de acuerdo en "que no se haga en un día así".