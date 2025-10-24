Ahora
Leo Harlem, a las batas de hospital: "Las diseñó un director de cine porno, pero vasco"

Leo Harlem pone en el punto de mira uno de los grandes clásicos de los hospitales: las temidas batas. Una prenda que, según él, "enseña mucho, pero excita poco".

No contento con rajar sobre las pruebas médicas "más humillantes", Leo Harlem ha criticado duramente también a otro factor que no soporta de los hospitales: las batas.

"Se ve que para quitarte una hernia antes te tienen que quitar la dignidad", bromea Harlem, que habla sobre "la prenda que más enseña y menos excita".

"Creo que la diseñó un director de cine porno, pero de origen vasco", ríe el cómico, quien asegura que solo tiene una cosa buena: "Es la máxima representación de la democracia".

Y es que, según apunta, da igual que llegues al hospital siendo "el CEO de una multinacional de telecomunicaciones, con tu traje de Armani, corbata de seda, zapatos de piel y un patrimonio personal de cien millones de euros, que a los cinco minutos te han puesto en tu sitio".

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo en que las batas son lo más "antisexis" del momento. "Ya a todo el mundo le queda mal", asegura María Moya.

