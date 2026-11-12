Una joven española que vive en China muestra cómo son las bibliotecas del país: "Un robot te busca los libros bajo tierra"

La joven comparte las sorprendentes diferencias con España, desde las actividades que están permitidas en las salas de estudio hasta un almacén subterráneo de 18 metros con un sistema robótico para localizar libros.

Las bibliotecas chinas no son exactamente como las imaginamos. Una influencer española, conocida en redes como '@LauraBottaOnYT', que vive en el país asiático ha mostrado algunas de sus particularidades en un vídeo viral que han comentado en Aruser@s, donde ha llamado especialmente la atención la variedad de actividades que se pueden realizar en estos espacios.

Además de estudiar, los usuarios pueden jugar a videojuegos o ver series. Incluso está permitido dormirse, comer y beber dentro de la biblioteca. "Tampoco es raro que se duerman en la biblioteca o que estén comiendo y bebiendo, está permitido", explica la joven, sorprendida por algunas de las diferencias respecto a las bibliotecas españolas. En cada planta hay estaciones para rellenar los termos, zonas de lectura e incluso cabinas en las que los usuarios pueden aislarse para concentrarse mejor.

Un almacén subterráneo de 18 metros con un brazo robótico

Uno de los detalles que más ha sorprendido a la influencer es el sistema de almacenamiento de la biblioteca que visita. El edificio cuenta con "un depósito automatizado situado a 18 metros bajo tierra", donde los libros se guardan en más de 70.000 cajas. Cuando alguien solicita un ejemplar, un brazo robótico se encarga de localizarlo y extraerlo del lugar en el que está almacenado. Una tecnología que permite gestionar los fondos bibliográficos de una manera automatizada y que ha dejado a la joven boquiabierta. «Es una locura», reconoce.

Desde el plató, Alfonso Arús ha planteado la posibilidad de que, con el paso del tiempo, los libros físicos acaben desapareciendo. "Llegará un momento en el que todos los libros terminarán siendo digitales, entonces la biblioteca será una tablet", ha lamentado, reconociendo que él mismo ha ido abandonando progresivamente el papel en algunos formatos. "Yo, que era muy forofo del papel, he sucumbido en las revistas y en los periódicos; en los libros todavía no", ha señalado.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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