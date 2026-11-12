La reacción de Alfonso Arús a la semana de la comida española en los supermercados británicos: "Terminamos con una patata hervida..."

Los creadores de contenido valencianos de '@jajajers' han mostrado algunos de los productos que se pueden encontrar en la gran semana de la gastronomía española en los supermercados del Reino Unido, con propuestas que les han dejado sin palabras.

Al igual que en los supermercados españoles se organizan semanas especiales dedicadas a la gastronomía de diferentes países, en el Reino Unido también se puede encontrar una selección de productos españoles. Sin embargo, algunas de las propuestas que han descubierto dos creadores de contenido valencianos, conocidos en redes sociales como '@jajajers', les han llamado especialmente la atención.

Entre los productos que han encontrado destacan los sobres de paella con diferentes variedades de verduras y una versión de 'chicken and chorizo', es decir, pollo y chorizo. "La gastronomía española, que sin duda es la mejor, y me la resumen en cinco botes y seis sobres", comentan entre risas al mostrar los productos.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se ha preguntado qué productos típicos del Reino Unido podrían protagonizar una semana gastronómica en los supermercados españoles, mencionando las galletas de mantequilla, que, en su opinión, "dan para un juego por la tarde"."Si tenemos que dedicarle al Reino Unido una semana y terminamos con una patata hervida...", reflexiona el presentador.

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