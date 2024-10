Una tiktoker abre un debate de diez horas en redes sociales al asegurar que las chicas guapas están solteras por culpa de los hombres porque no les entran. "Las chicas guapas no ligan", afirma la creadora de contenido, que explica: "Los chicos no entran a esas chicas tienen miedo de ser rechazados o simplemente las ven fuera de su alcance".

"Las chicas no están con el chico más guapo, con el más deportista, con el que mejor físico tenga, no, están con el que menos vergüenza tiene", opina la joven, que piensa que hay personas que tienen miedo al rechazo. "Miedo ninguno, hay que intentarlo, por dios, es que no me parece nada raro, ni nada friki", comenta la tiktoker.

"No estoy en absoluto de acuerdo, las chicas guapas por supuesto que ligan", afirma Alfonso Arús, mientras que Marc Redondo explica qué pasa cuando llega el chico sinvergüenza a hablar con la chica guapa. "Te dice '¿Me presentas a tu amigo el guapo? Por favor?'", expone el meteorólogo. Por su parte, Tatiana Arús piensa que hay veces que los grupos de chicas guapas son un poco prepotentes.