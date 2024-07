Una joven se viraliza en TikTok con un vídeo en el que dice que ser tan guapa hace que le cueste encontrar pareja. "Quiero hablar de lo difícil que se me hace conseguir pareja siendo linda, cuesta mucho que un hombre se me acerque a hablarme", se queja la joven, que cuenta "una vez me tomé el atrevimiento de acercarme a preguntarle a un chico que si le gustaba por qué no se acercó a mí y me dijo que era inalcanzable".

La creadora de contenido expresa que muchas personas creen que tendrá citas todos los días y muchos mensajes en Instagram, pero reconoce que con quién más habla es con su madre. "Cuando un hombre se me acerca suele ser muy tímido, por eso hay muchas mujeres hermosísimas al lado de hombres no tan lindos como ellas", opina la chica, que explica que "este tipo de hombres son los que se atreven, no tienen vergüenza a ser ellos mismos".

"Esto es lo que ocurre cuando pasas mucho tiempo con tu abuela", comenta Hans Arús, mientras que Alfonso Arús se pregunta si Rocío Cano suscribe estas palabras. "Yo le diría: 'Hija, no eres tan guapa para ser tan tonta'", explica la tertuliana, que expone que la chica es guapa, pero que un poquito de humildad y modestia siempre va bien.