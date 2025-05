Josemi se 'moja' sobre la elección del futuro papa: "Si no me gustaba el anterior, imagínate si sale Parolin"

Este jueves, las miradas siguen puestas en el Vaticano, y en el plató de Aruser@s continúan con el minuto a minuto de lo que está ocurriendo dentro de la Capilla Sixtina, donde se decidirá quién será el nuevo papa.

Algunos tertulianos ya han mostrado qué cardenales son sus favoritos, como Alfonso Arús, quien asegura que su candidato preferido es Luis Tagle.

En esta ocasión, el protagonista del 'zasca' presentado en Aruser@s ha sido Josemi, quien parece tener "sus preferencias, pero son negativas". "No quiero que salga Parolin, si no me gustaba el anterior, imagínate si sale Parolin, que busquen a otro", sentencia el periodista.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el 'dardazo' de Josemi.