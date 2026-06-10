Jennifer Lopez devela que fue considerada para el icónico beso de Madonna y Britney Spears en los MTV 2003 en vez de Christina Aguilera

En principio, ella iba a formar parte de la histórica presentación de los MTV Video Music Awards de 2003, pero al final, Jennifer Lopez se quedó fuera del beso a tres de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

"Recordaréis ese mítico beso que se dieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera. Pues Jennifer Lopez ha confesado que ella debía estar en el lugar de Christina Aguilera", resume Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la confesión de la artista de El Bronx. Todo se fue al traste porque estaba trabajando en una película y no la dejaron salir, pero llegó incluso a reunirse con ellas, ha desvelado JLo. Eso sí, asegura que no fue algo premeditado... aunque Madonna le advirtió de que lo haría. "Perdona, la respuesta entonces es que sí. A ver, Jenny, aclarémonos. La López, últimamente no...", se queja Alfonso Arús en el programa de laSexta.

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