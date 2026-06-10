Ahora

Confesiones

Jennifer Lopez devela que fue considerada para el icónico beso de Madonna y Britney Spears en los MTV 2003 en vez de Christina Aguilera

En principio, ella iba a formar parte de la histórica presentación de los MTV Video Music Awards de 2003, pero al final, Jennifer Lopez se quedó fuera del beso a tres de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

Jennifer Lopez devela que fue considerada para el icónico beso de Madonna y Britney Spears en los MTV 2003 en vez de Christina Aguilera

"Recordaréis ese mítico beso que se dieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera. Pues Jennifer Lopez ha confesado que ella debía estar en el lugar de Christina Aguilera", resume Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la confesión de la artista de El Bronx. Todo se fue al traste porque estaba trabajando en una película y no la dejaron salir, pero llegó incluso a reunirse con ellas, ha desvelado JLo. Eso sí, asegura que no fue algo premeditado... aunque Madonna le advirtió de que lo haría. "Perdona, la respuesta entonces es que sí. A ver, Jenny, aclarémonos. La López, últimamente no...", se queja Alfonso Arús en el programa de laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UME se despliega en Villanueva de los Castillejos (Huelva) para sofocar un incendio que ha calcinado casi 4.000 hectáreas
  2. Interior puso un "servicio de contravigilancia" a Leire Díez durante dos meses tras la irrupción de Aldama en su rueda de prensa de junio
  3. EEUU e Irán intercambian ataques tras el derribo del helicóptero de EEUU cerca del estrecho de Ormuz
  4. Visita a la prisión o misa en la Sagrada Familia por los 100 años de la muerte de Gaudí: el segundo día del papa en Barcelona
  5. Mañueco es investido presidente de Castilla y León tras comprar la prioridad nacional de Vox como la "asignación justa de recursos"
  6. Detenida una profesora en Jaén por agresión sexual a un alumno de 14 años: asegura que "mantienen una relación" sentimental y sexual