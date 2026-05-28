Alfonso Arús, sobre la nueva película de Jennifer Lopez: "Parece de sobremesa de las cuatro de la tarde"

Jennifer Lopez continúa promocionando su próxima película, 'Turbulencias en la oficina', y ha deslumbrado a sus fans con varios looks espectaculares durante su gira de estreno.

En Aruser@s, Tatiana Arús repasa la gira promocional de Jennifer Lopez con motivo del estreno de su nueva película, 'Turbulencias en la oficina', cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de junio.

La actriz y cantante ha acaparado todas las miradas con los espectaculares vestidos que ha lucido durante las presentaciones y con la cercanía que ha mostrado con los fans que la esperaban a la salida de los eventos.

"Solo con el nombre ya parece una película de sobremesa de las cuatro de la tarde", bromea Alfonso Arús entre risas, mientras que . Tatiana Arús, por su parte, sale en defensa: "A favor de la película tengo que decir que el tráiler atrapa", reconoce la colaboradora.

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