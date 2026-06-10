Madonna presenta las colaboraciones de 'Confessions II' con Sabrina Carpenter y Feid: "Él es el ex de Karol G"

Madonna ha presentado en el festival de Tribeca en Nueva York 'Confessions II': The Film, un cortometraje de 13 minutos en el que desvela sus próximas colaboraciones. Lo cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

Madonna ha sorprendido en el festival de Tribeca de Nueva York con un cortometraje de 13 minutos en el que adelanta las próximas colaboraciones. "Estamos viendo infinidad de rostros conocidos como es el caso de Kate Moss, Sabrina Carpenter o Feid", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Para que Alfonso Arús se ubique con este último nombre, la colaboradora le indica que se trata del ex de Karol G. "Una pena, porque hacían muy buena pareja", comenta.

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