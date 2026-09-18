Rosalía termina emocionada su gira en Miami: "Gracias a Loli y a mi familia"

"Gracias a Loli, gracias a mi familia, por estar a mi lado y sostenerme a lo largo de todo esto", ha destacado Rosalía en su concierto en Miami, el último de su gira, 'Lux Tour'.

Después de visitar 17 países y celebrar más de 60 conciertos, Rosalía ha finalizado su gira, 'Lux Tour', en Miami, donde se ha emocionado sobre el escenario. La artista española le ha dedicado unas bonitas palabras tanto a su pareja, la modelo Loli Bahía, como a su familia.

"Gracias a Loli, gracias a mi familia, por estar a mi lado y sostenerme a lo largo de todo esto", ha destacado Rosalía. Por otro lado, la cantante ha tenido un bonito gesto con sus fans al salir por el techo de su coche para saludarles.

"Es que son gestos que no cuestan nada tener estos detalles porque es gente que, al final, son los que te mantienen ahí", destaca Angie Cárdenas, que celebra la reacción de la catalana con sus fans.

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